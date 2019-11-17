EURO 2020'ye katılmayı garantileyen A Milli Takımımız, elemelerdeki son maçında Andorra deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

ANDORRA - TÜRKİYE

STAT: Nacional Andorra la Vella

SAAT: 22.45 (TSİ)

HAKEM: Ivan Kruzliak (Slovakya)

YAYIN: TRT 1

ANDORRA: Gomes, San Nicolas, Llovera, Lima, Cervos, Vales, Rebes, Clemente, A. Martinez, C.Martinez, Alaez

YEDEKLER: Ferran Pol, Emili Garcia, Pujol, Fernandez, Moreno, Gomez, Marc Garcia, Rodriguez, Jordi Rubio

TEKNİK DİREKTÖR: Koldo Alvarez

TÜRKİYE: Uğurcan, Nazım, Merih, Ozan Kabak, Ömer, Ozan Tufan, Kaan Ayhan, Ahmed, Yusuf, Hakan, Enes

YEDEKLER: Sinan, Altay, Zeki, Hasan Ali, Mert Müldür, Mert Çetin, Emre Kılınç, Okay, Berkay, Umut Meraş, Güven, Deniz

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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HEDEF GRUP LİDERLİĞİ

EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, grup liderliği için Andorra maçını kazanarak, Fransa'nın deplasmanda Arnavutluk karşısında puan kaybını bekleyecek.

Son maçlar öncesinde 22 puanlı Fransa'nın 2 puan gerisinde yer alan ay-yıldızlı ekip, ikili averajda önde olduğu Fransa'nın Arnavutluk deplasmanında herhangi bir puan kaybı durumunda grubunu lider olarak tamamlayacak.

Grupta puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Puan 1- Fransa 9 7 1 1 23 6 22 2- Türkiye 9 6 2 1 16 3 20 3- İzlanda 9 5 1 3 12 10 16 4- Arnavutluk 9 4 1 4 16 12 13 5- Andorra 9 1 1 7 3 18 4 6- Moldova 9 1 0 8 3 24 3

ADAY KADRO

Milli takımda, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılmış, bu isimlerin yerine Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür, kadroya alınmıştı.

A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Sinan Bolat (Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor),Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Schalke 04),Mert Çetin (Roma),Umut Meraş (Le Havre),Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe),Mert Müldür (Rapid Wien)

Orta saha: Deniz Türüç, Ozan Tufan (Fenerbahçe),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Yusuf Yazıcı (Lille),Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor),Hakan Çalhanoğlu (Milan),Ömer Bayram (Galatasaray),Ahmed Kutucu (Schalke 04),Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)

Forvet: Enes Ünal (Real Valladolid),Güven Yalçın (Beşiktaş)

MİLLİ TAKIMIMIZIN 578. MAÇI

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 306'sı resmi, 271'i özel 577 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 246'sı deplasmanda, 251'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 761 gol attı, kalesinde 823 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 577 karşılaşmanın 496'sını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 577 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'DAKİ 12. MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Andorra karşılaşması ile 2019 yılındaki 12'nci maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti.

Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybeden milliler, beşinci maçında sahasında Andorra'yı 1-0, altıncı müsabakasında deplasmanda Moldova'yı 4-0, yedinci mücadelesinde de evinde Arnavutluk'u 1-0 yendi. Mili takım, sekizinci maçında ise deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki 9. maçta sahasında İzlanda ile golsüz berabere kaldı ve EURO 2020'ye katılma hakkı elde etti.

KASIMDA 76. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, kasım ayındaki 76. maçına Andorra deplasmanında çıkıyor. Bugüne kadar kasım ayında 75 karşılaşma oynayan milli takım, 27 galibiyet, 16 beraberlik ve 32 yenilgi aldı. Bu mücadelelerde üçü hükmen galibiyetten 102 gol atan Türkiye, kalesinde ise 112 gol gördü.

Tarihindeki en gollü maçını Kasım 1967'de Pakistan'ı 7-4 yenerek oynayan ay-yıldızlı ekip, en farklı 3 galibiyetinden ikisini de bu ayda elde etti. Türkiye, 1949'da Suriye'yi, 1996'da da San Marino'yu 7-0 mağlup etti.

Milli takım, en farklı yenilgisini de kasım ayında aldı. Türkiye, 1986 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında 14 Kasım 1984'te İngiltere'ye 8-0 kaybetti.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 62. MÜCADELE

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 43'ü resmi, 18'i özel 61 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 61 maçta, 31 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 44. resmi maçını Andorra ile oynayacak. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 43 resmi maçın 26'sını kazandı, 8'ini yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 77 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 33 gol gördü.