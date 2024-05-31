Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh da babasının soyadını bıraktı
Boşanmaları sonrasındaki çekişmeli süreç halen devam eden Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh da babasının soyadından vazgeçti
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in çekişmeli geçen boşanma sürecinde çocuklar tarafını belli etti. İkilinin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh, 'Jolie-Pitt' olan soyadını sadece 'Jolie' olarak değiştirmek üzere mahkemeye başvurdu.
Brad Pitt ve altı çocuğu arasında olduğu iddia edilen çatışmanın bir sonucu olarak Shiloh'nın Pitt soyadını bırakmak üzere dava açtığı öğrenildi.
Artık reşit olan Shiloh'nın bir yetişkin olarak aldığı ilk kararın soyadı değişikliği olduğu anlaşıldı. Shiloh, 18 yaşına girdiği gün olan 27 Mayıs'ta mahkemeye başvuruda bulundu. Bundan böyle 'Shiloh Jolie-Pitt' yerine 'Shiloh Jolie' adını kullanacak.
2016'da ayrılan 2019'da resmi olarak boşanan Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin diğer kızları Zahara ve Vivienne de soyadlarından Pitt'i atmıştı. Ancak iki kızın yaptığı soyadı değişikliğinin mahkeme kararıyla gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmiyor.
"ADIM ZAHARA JOLIE"
Çiftin Etiyopya'dan evlat edindiği 19 yaşındaki kızları Zahara, geçen yıl kasım ayında başladığı Spelman Üniversitesi'nde babasının adını kullanmamış, okul etkinliği kapsamında çekilen bir klipte "Adım Zahara Marley Jolie" sözleriyle dikkat çekmişti.
VIVIENNE AFİŞTEN BABASININ SOYADINI ÇIKARDI
Çiftin biyolojik çocukları olan 15 yaşındaki ikizlerinden Vivienne, annesi Angelina Jolie'nin yapımcısı olduğu 'The Outsiders' adlı Broadway müzikalinde ona yardım etmiş, müzikalin afişinde sadece annesinin soyadını tercih etmişti.
ŞİDDET İDDİASI
Aralarında hâlâ Fransa'daki şarap bağları üzerinden çekişme yaşanan ve hukuki mücadele sürdüren Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ayrılığında, Pitt'in çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarının etkili olduğu öne sürülmüştü.
Büyük çocukları Pax (20) ve Maddox'un (22) babalarıyla aralarının iyi olmadığı, onunla görüşmedikleri zaman zaman dile getirildi. Hatta 2020 yılında Babalar Günü’nde Pax'in yaptığı paylaşımla Brad Pitt'e ağır suçlamalarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.
"DÜNYA STANDARTLARINDA BİR PİSLİK"
Babasını, "dünya standartlarında bir pislik" ve "korkudan titreten empati yoksunu, aşağılık biri" olarak tanımlayan Pax, sözlerini şöyle sürdürmüştü: Bana en yakın olanların hayatlarını sürekli cehenneme çevirdiniz. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin ama gerçek bir gün gün ışığına çıkacak. Babalar Günün kutlu olsun, seni kahrolası berbat insan.
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç biyolojik çocuğu var. Jolie, en büyük çocuğu Maddox'u henüz Brad Pitt'le ilişkiye başlamadan önce Kamboçya'dan evlat edindi, daha sonra Brad Pitt Maddox'u nüfusuna geçirdi. Çift daha sonra Zahara'yı Etiyopya'dan, Pax'i ise Vietnam'dan evlat edindi.