Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh da babasının soyadını bıraktı

"DÜNYA STANDARTLARINDA BİR PİSLİK"

Babasını, "dünya standartlarında bir pislik" ve "korkudan titreten empati yoksunu, aşağılık biri" olarak tanımlayan Pax, sözlerini şöyle sürdürmüştü: Bana en yakın olanların hayatlarını sürekli cehenneme çevirdiniz. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin ama gerçek bir gün gün ışığına çıkacak. Babalar Günün kutlu olsun, seni kahrolası berbat insan.