Haluk Bilginer, 'Maria'nın galasına yine katılmadı
Angelina Jolie, 'Maria' filminin New York galasına, 6 çocuğundan üçüyle birlikte katıldı. Filmin başrol oyuncularından Haluk Bilginer, Venedik Film Festivali'ndeki galasında olduğu gibi New York'ta da yoktu
Angelina Jolie, 3 çocuğuyla New York Film Festivali'nde 'Maria' filminin galasına katıldı.
Lincoln Center’da düzenlenen galaya Angelina Jolie, üç çocuğu Pax (20), Zahara (19) ve Maddox (23) ile birlikte katıldı.
Pax, gri takım elbise, Maddox siyah takım elbise tercih ederken, Zahara, annesi Angelina Jolie gibi beyaz bir elbiseyle galaya katılmayı tercih etti.
49 yaşındaki Angelina Jolie, ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandırdığı biyografik filmin galasına, kısa süre önce elektrikli bisiklet kazası geçirip hastanede tedavi gören 20 yaşındaki oğlu Pax ile el ele geldi.
Angelina Jolie, ağustos ayında düzenlenen basın toplantısında; “Neredeyse yedi ayı eğitimle geçirdim. İlk kez şarkı söylediğimde çok gergin olduğumu hatırlıyorum. Oğullarım oradaydı ve başka kimsenin içeri girmemesi için kapıyı kapatmaya yardım ettiler ve ben de titriyordum" diye konuşmuştu.
Angelina Jolie, Venedik Film Festivali'nde büyük beğeni toplayan ve dakikalarca alkışlanan filminde başrolleri Haluk Bilginer ile paylaşıyor. Bilginer, Venedik'te olduğu gibi New York'taki galaya da katılmadı.
Bilginer'in 'Kel Diva' adlı oyunun Avrupa turnesine hazırlandığı için Venedik galasına katılamadığı açıklanmıştı.
Bir süre önce filmin, fragmanı ve fotoğrafları paylaşılmıştı.
Pablo Larraín'in yönetmenliğini üstlendiği 'Maria' filmi, 27 Kasım'da ABD'de sinemalarda gösterime girecek, 11 Aralık'ta da dijital platformda gösterilecek.