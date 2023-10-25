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        Haberler Dünyadan Angelo Bruschini kansere yenik düştü - Magazin haberleri

        Angelo Bruschini kansere yenik düştü

        Dünyaca ünlü müzik grubu 'Massive Attack'ın gitaristi Angelo Bruschini, bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 08:12 Güncelleme: 25.10.2023 - 08:12
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        Ünlü müzisyen kansere yenik düştü
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        62 yaşındaki Angelo Bruschini'den acı haber geldi. Dünyaca ünlü müzik grubu 'Massive Attack'ın gitaristinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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        BBC'nin aktardığına göre; 1997'de Strangelove'ın kendi adını taşıyan albümünün yapımcılığını üstlenen Bruschini'nin akciğer kanseri sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

        "EKSANTRİK VE PARLAK BİR YETENEKTİ"

        Acı haber, 'Massive Attack' grubunun sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Son derece eksantrik ve parlak bir yetenekti. 'Massive Attack'e katkısını ölçmek imkansız. Böyle bir hayatı birlikte paylaştığımız için ne kadar şanslıyız" ifadelerine yer verildi.

        "HARİKA BİR HAYAT YAŞADIM AMA KAPI KAPANIYOR" DEMİŞTİ

        Angelo Bruschini, kansere yakalandığını, "Harika bir hayat yaşadım, dünyayı birçok kez gördüm, birçok harika insanla tanıştım ama kapı kapanıyor. Sanıyorum bir kitap yazacağım" sözleriyle duyurmuştu.

        Ünlü müzisyen, ayrıca kendisine akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve birçok uzmanın kendisine "İyi şanslar" dilediğini de belirtmişti.

        Fotoğraf: Avalon

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