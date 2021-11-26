Ankara Cuma namazı saati, Ankara il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki, 26 Kasım Ankara Cuma namazı saati kaçta? İşte, Ankara Cuma namazı saati...
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 26 KASIM 2021
Ankara Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını Ankara'da eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından Ankara Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 26 Kasım Ankara Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Ankara Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...
Ankara Cuma namazı saati: 12:37
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|26 Kasım 2021 Cuma
|06:10
|07:39
|12:41
|15:11
|17:33
|18:56
|27 Kasım 2021 Cumartesi
|06:11
|07:40
|12:41
|15:11
|17:33
|18:56
|28 Kasım 2021 Pazar
|06:12
|07:41
|12:41
|15:10
|17:32
|18:55
|29 Kasım 2021 Pazartesi
|06:13
|07:42
|12:42
|15:10
|17:32
|18:55
|30 Kasım 2021 Salı
|06:14
|07:43
|12:42
|15:10
|17:32
|18:55
|01 Aralık 2021 Çarşamba
|06:15
|07:44
|12:43
|15:10
|17:31
|18:55
|02 Aralık 2021 Perşembe
|06:16
|07:45
|12:43
|15:09
|17:31
|18:55
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
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