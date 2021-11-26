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Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
26 Kasım 2021 Cuma 06:10 07:39 12:41 15:11 17:33 18:56
27 Kasım 2021 Cumartesi 06:11 07:40 12:41 15:11 17:33 18:56
28 Kasım 2021 Pazar 06:12 07:41 12:41 15:10 17:32 18:55
29 Kasım 2021 Pazartesi 06:13 07:42 12:42 15:10 17:32 18:55
30 Kasım 2021 Salı 06:14 07:43 12:42 15:10 17:32 18:55
01 Aralık 2021 Çarşamba 06:15 07:44 12:43 15:10 17:31 18:55
02 Aralık 2021 Perşembe 06:16 07:45 12:43 15:09 17:31 18:55

İL İL CUMA NAMAZ SAATLERİ

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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