Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 57 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'nın haberine göre, Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2013'te yapılan idari yargı sınavları sorularının, önceden FETÖ/PDY mensuplarınca organize şekilde alınarak sınava hazırlık amacıyla oluşturulan hakim-savcı çalışma evlerindeki diğer örgüt üyelerine verildiği tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu doğrultuda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı olarak 21 ilde operasyon başlatıldı. FETÖ/PDY'ye üye olmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların, eski hakim, hakim adayı ve avukat oldukları öğrenildi.

BYLOCK OPERASYONU

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı iddia edilen serbest meslek sahibi 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltı işlemleri devam ediyor.