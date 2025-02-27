Ankara'da trafik kazası: 6'sı öğrenci 8 yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6'sı öğrenci, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
Kaza, saat 17.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı Çayırhan Yolu'nun 6'ncı kilometresinde meydana geldi.
Çayırhan yönüne giden Refik Metin yönetimindeki minibüs, kavşaktan geçtiği sırada, tali yoldan gelen İsmail Çakmak'ın kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.
İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araç sürücü İsmail Çakmak, yanında bulunan Necla Özmen (53) ile minibüsteki 6 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Çakmak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.