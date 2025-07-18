Ankara'da sağanak ve fırtına Başkentte sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ankara Valisi Vasip Şahin " Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız." açıklamasında bulundu

Anadolu Ajansı Giriş: 18.07.2025 - 20:02 Güncelleme: 18.07.2025 - 21:28 facebook

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