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Haberler Gündem Trafik Ankara Malatya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Ankara Malatya Arası Kaç Saat?
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Ankara - Malatya arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Ankara - Malatya arası kaç saat?

Ankara oldukça yoğun bir şehir olduğundan dolayı kent dışı seyahat çizelgesi geniştir. Ankara üzerinden diğer şehirlere ya da diğer şehirlerden ülkemizin başkenti Ankara’ya yoğun bir trafik akışı söz konusudur.

Ankara Malatya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Ankara Malatya Arası Kaç Saat?
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Ankara Malatya Arası Kaç Km?

Ankara ile Malatya arasının kaç kilometre olduğu internet üzerinden sıkça araştırılan konulardan biridir. Yol güzergâhlarına göre kilometre farklılıkları gösterebilmektedir. D300 karayolu üzerinden 683 kilometre olan yol mesafesi, Ankara - Niğde Otoyolu ve Malatya - Sivas yolu üzerinden 659 kilometredir. Trenle ise iki şehir arasındaki yol mesafesi 503 kilometreye düşmektedir. Uçakla ise Ankara Bolu arası 473 kilometredir.

Ankara Malatya Arası Kaç Saat?

Ankara ile Malatya arası pek çok ulaşım alternatifi bulunmaktadır. İster araçla ister otobüsle isterseniz de uçakla bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. İki şehir arası araçla 7 ila 8, 5 saat arasındadır. Otobüsle ise Ankara’dan Malatya 9 saat 40 dakika kadar sürmektedir. İki şehir arasında en uygun ulaşım seçeneği uçaktır. Uçakla iki şehir arası sadece 1 saat 5 dakikadır.

Malatya Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasında hizmet sunan pek çok karayolu vardır. Kullandığınız karayoluna göre bölgeye varış süresiniz de farklılık gösterebilmektedir. Arabayla ulaşım genellikle çekirdek aileler tarafından konfor ve rahat ulaşım imkânı sunduğundan dolayı tercih edilir. Öyle ki otobüs firmaları belirli yerleşim yerlerine ve mola duraklarında sahiptir. Bu sebeple araçla ulaşım tercih edilmektedir. Ancak bu iki şehir birbirlerine yakın mesafelerde yer almamaktadır. Dolayısıyla araçla ulaşım da saatleri bulmaktadır. Ankara Malatya arası arabayla D300 karayolu üzerinden 7 saat 27 dakika, Ankara - Niğde Otoyolu kullanırsak 8 saat 7 dakika, Malatya - Sivas yolu üzerinden 8 saat 22 dakikadır.

Malatya Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Eğer kişisel aracınız yoksa ve araç kiralama seçeneğinden de uzaksanız en uygun alternatiflerinden biri olarak karşımıza otobüsle ulaşım çıkmaktadır. Ülkemizin 81 iline faaliyet gösteren otobüs firmaları günümüzde özellikle sunduğu hizmetlerle gelişim göstermiştir.

Ankara ile Malatya arasında sefer düzenleyen bir düzine otobüs firması bulunmaktadır. Bu firmalar arasında varış ve ulaşım saatleri farklılık gösterebilmektedir. İşte, Malatya ve Ankara arası sefer düzenleyen otobüs firmaları: Elazığ Hazar Turizm, Can Diyarbakır Turizm, Beydağı Turizm, Malatya Zafer Turizm, Vangölü Turizm, Muş Yolu Turizm, Malatya Medine Turizm, Best Van Turizm, Özlem Van Turizm, Siirt Petrol, Lider Vip Travel, Lider Muş Tur. Malatya Ankara arası otobüsle takriben 9 saat 40 dakika kadar sürmektedir.

Ankara Malatya Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasındaki en hızlı ulaşım alternatifi havayoluyla ulaşımdır. Çünkü iki şehir arasında aktarmasız olarak doğrudan ulaşım mevcuttur. Karayoluyla saatler süren yolculuklar iki şehir arasında yalnızca 1 saat 5 dakika kadar sürmektedir. Bu sebeple karayolu ulaşımına göre zaman yönünden büyük avantaj sağlamaktadır. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan uçaklar Malatya Havalimanı’na direkt olarak iniş sağlamaktadır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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