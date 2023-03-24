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Ankara Mersin Arası Kaç Km?

İki şehir arasındaki kilometre farkı tercih ettiğiniz yol güzergâhlarına ve vasıtaya göre değişebilmektedir. İki şehir arası 508 kilometredir. Otobüsle bu mesafe 493 kilometre iken özel aracınızla 503 kilometre olabilmektedir.

Ankara Mersin Arası Kaç Saat?

Ankara üzerinden Mersin’e ulaşım sağlamak istiyorsunuz ama kaç saat olduğunu bilmiyor musunuz? İşte bu yazımızda iki şehir arasının kaç saat sürdüğüne detaylı olarak ulaşabilirsiniz. Ankara üzerinden Mersin’e ya da Mersin üzerinden Ankara’ya pek çok ulaşım alternatifi mevcuttur. Öncelik olarak size uygun vasıtayı belirlemekle işe koyulmanız gerek. İki şehir arası araçla 4 saat 20 dakika kadar sürmektedir. Otobüsle ise 6 saat 30 dakikada yolculuk tamamlanmaktadır. Havayoluyla ulaşım ancak aktarmalı olarak sağlanmaktadır. Çünkü Mersin ilimizde hizmet sunan bir havalimanı mevcut değildir. Aktarmalı olarak uçuşlar 1 saat 5 dakika sürmektedir.

Mersin Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Arabayla ulaşım özellikle ani gelişen iş toplantılarında ya da bayram ziyaretlerinde genellikle ilk seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Araçla seyahatin en avantajlı kısmı istediğimiz istikamet üzerinden gitme olanağımızın olması. Ayrıca hız yönünden de bir kısıtlamayla karşı karşıya kalmadığımızdan dolayı otobüsle ulaşıma oranla bölgeye daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabiliriz. İki şehir arası araçla Ankara - Tarsus Otoyolu/O-21 karayolu üzerinden 4 saat 20 dakika sürmektedir.

Mersin Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Otobüs alternatifi havayoluyla ulaşıma nazaran daha bütçe dostu bir seçenektir. Bu yüzden çok fazla kişi tarafından ön çıkan seyahat alternatiflerinden biridir. Ülkemizin dört bir yanında otobüs terminalleri mevcuttur. Seçeneğin bu kadar fazla olması ulaşım yönünden kolaylık sağlamaktadır. İki şehir arasında peşi sıra sefer düzenleyen pek çok otobüs firması hizmet vermektedir. Otobüs firmalarının bölgeye ulaşım saatleri kendi aralarında farklılık gösterse de aşağı yukarı aynıdır. Mersin ile Ankara arası otobüsle 6 saat 30 dakika kadar sürmektedir.

Ankara Mersin Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Teknolojinin gelişim hızına güç katmasıyla birlikte havayoluyla ulaşım günümüzde daha rahat sağlanmaktadır. Özellikle zaman yönünden büyük tasarruf sağlayan havayoluyla ulaşım, günümüzde alternatif ulaşım araçlarına göre ön plana çıkmıştır.

Ankara ile Mersin arasında uçakla doğrudan ulaşım imkânı sağlanmamaktadır. Çünkü Mersin ilimizde havalimanı bulunmuyor bu sebeple uçuşlar Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden Adana Havalimanı’na gerçekleştirilmektedir. Adana Havalimanı’ndan da karayolu vasıtasıyla Mersin’e ulaşım sağlanıyor. Ankara üzerinden Adana’ya uçakla 1 saat 5 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz. Adana’dan Mersin’e araçla takriben 1 saatte ulaşabilirsiniz. Tüm yolculuk süresi ortalama 2 saati bulmaktadır.

ANKARA - AMASYA ARASI KAÇ KM?