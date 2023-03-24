Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Ankara Amasya Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Amasya Arası Kaç Saat?
ABONE OL

Ankara - Amasya arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Ankara - Amasya arası kaç saat?

Seyahat rotası kadar planlanan seyahatin ne kadar süreceği de önemli bir detay olarak karşımıza çıkmaktadır. Ankara ile Amasya arasının kaç kilometre olduğu ve yolculuğun kaç saat sürdüğü sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Hava şartlarına ve ulaşım imkânlarına göre bu sorunun yanıtı değişmektedir.

Ankara Amasya Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Amasya Arası Kaç Saat?
HABERTURK.COM

Ankara Amasya Arası Kaç Km?

Ankara üzerinden Amasya şehri arasının kaç kilometre olduğu en merak edilen sorulardan biridir. İki şehir arasındaki mesafe bilgilerine ulaşmak için kişiler çoğunlukla internetten arama motorlarına ve cep telefonu üzerinden navigasyon uygulamalarına başvurmaktadır. İki şehir arasındaki yol mesafesi 327 kilometre kadardır. Yol mesafesi seçilen vasıtaya göre de farklılık gösterebilmektedir. Otobüsle yol mesafesi araçlara oranla daha uzun sürmektedir.

Ankara Amasya Arası Kaç Saat?

Ankara üzerinden Amasya ilimize ya da tersi istikamette yolculuk hazırlığı içerisindeysek iki şehir arasının kaç saat sürdüğünü bilmek isteyiz. İki şehir arasındaki yolculuk süresi otobüs, uçak ya da araca göre farklılık göstermektedir. Otobüsle yolculuklar 5 saat 18 dakika kadar sürerken araçla yolculuklar 4 ila 5 saat arasındadır. İki şehir arasında doğrudan havayoluyla ulaşım imkânı bulunmamaktadır. Uçakla ulaşım ancak aktarmalı olarak sağlanmaktadır. Bu sebeple havayoluyla ulaşım, aktarma bekleme süresine bağlı olarak, ortalama 3 saat 35 dakika kadar sürmektedir.

Amasya Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasındaki en uygun ulaşım alternatiflerinin başında araçla ulaşım gelmektedir. Araçla ulaşım hem zaman yönünden hem de konfor yönünden artı bir seçenektir. Amasya Ankara arası araçla D200 karayolu üzerinden 3 saat 59 dakika, İstanbul Samsun Otoyolu, Ankara Bolu Otoyolu ve Ankara Samsun Yolu üzerinden 5 saat 10 dakika kadar sürmektedir.

Amasya Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Otobüsle ulaşım, benzin fiyatlarını ele aldığımızda bütçe dostu bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişisel aracı olmayan ya da araç kiralamak istemeyen bireyler için en doğru seçenektir. İki şehir arasında sefer imkânı sağlayan birçok otobüs firması yer almaktadır. Amasya Ankara arası yolculuk süresi 5 saat 18 dakikadır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İYİ Parti'de 3379 kişi milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulundu
GÜNDEM İYİ Parti'de 3379 kişi aday adayı oldu
Kılıçdaroğlu’ndan Yeniden Refah Partisi sorusuna yanıt
GÜNDEM Kılıçdaroğlu’ndan Yeniden Refah Partisi sorusuna ...
SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 24 Mart 2023 | Kahramanmaraş ve Malatya'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı konut mesajı
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLANDI: Yüzde 82 arttı! 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Emekli bayram ikramiyesi açıklandı: Yüzde 82 arttı!
Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan açıklamalar
GÜNDEM Fatih Erbakan'dan açıklamalar
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM yapılacak mı? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete yeniden zam gelecek mi, ek artış olacak mı?
GÜNDEM Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete ara zam ...
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | SSK/Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman hesaba yatacak ve zamlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM SSK/Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri
Son dakika seçim haberleri! Emek ve Özgürlük İttifakı protokolü YSK'ya sunuldu
GÜNDEM Emek ve Özgürlük İttifakı protokolü YSK'ya sunuldu
N İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce N İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
GÜNDEM N ile başlayan kelimeler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.