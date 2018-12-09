Edinilen bilgiye göre, Dutluk Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde yaşayan Yücel Ercan (34),Deniz Ercan (33),Zahide Yüksel (61),Berfin Zahide Ercan (10) ve Melike Hazal Ercan (8) gece saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, aileyi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. AA'nın haberine göre; zehirlenen ailenin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ