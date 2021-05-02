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Anneler Günü hediyeleri online alınacak

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, 9 Mayıs'taki Anneler Günü'nün ardından 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın başlayacağını hatırlatarak, "Salgın önlemleri nedeniyle AVM ve cadde mağazaları kapalı olduğu için hediyelik alışverişinde online kanallar neredeyse tek seçenek gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde e-ticarette çok ciddi artış bekliyoruz" dedi.

Anneler Günü hediyeleri online alınacak
AA

Her yıl mayısın ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü ile 13 Mayıs'ta başlayacak Ramazan Bayramı'nın Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"ya denk gelmesi nedeniyle annelerin hediyeleri ve bayramlıkların internetten alınması, böylece e-ticaret satışlarında rekor olması bekleniyor.

BMD Başkanı Sinan Öncel, annelerin herkes için çok değerli olduğunu ifade ederek, annelerin hiçbir gün unutulmadığını ancak dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yılın bir gününün sembolik olarak annelere ayrıldığını söyledi.

Anneler Günü'nün ikinci kez salgının gölgesinde kutlanacağını belirten Öncel, "Aynı evde yaşamıyorsak tam kapanma nedeniyle annelerimizi ziyaret edemeyecek, ellerini öpemeyeceğiz. Karınca kararınca bu özel günün anısına hediyelerimizi, alışveriş sitelerinden ya da online pazar yerlerinden sipariş edip kargo ile göndereceğiz." dedi.

YÜZDE 30 KATKI YAPIYOR

Sinan Öncel, annelere hediyelik için en çok mücevher, takı, aksesuar, hazır giyim ve elektronik ürünlerinin tercih edildiğini aktararak, "Bu yıl da benzer bir dağılımın olacağını söyleyebiliriz. Önceki yıllardaki deneyimlerimiz ve gözlemlerimizden Anneler Günü alışverişinin, perakende cirolarına ortalamada yüzde 30 katkı yaptığını biliyoruz. Bazı kategorilerde bu oran yüzde 100'e yaklaşıyor." diye konuştu.

Bu yıl Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nın arka arkaya denk geldiğini anımsatan Öncel, şunları kaydetti:

"9 Mayıs'taki Anneler Günü'nün ardından 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı başlayacak. Salgın önlemleri nedeniyle AVM ve cadde mağazaları kapalı olduğu için hediyelik alışverişinde online kanallar neredeyse tek seçenek gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde e-ticarette çok ciddi bir artış bekliyoruz. Geçen yıl Anneler Günü ve Ramazan Bayramı alışverişinin de etkisiyle internetten alışveriş rekoru kırılmıştı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Mayıs 2020'de internetten kartlı ödemenin toplam kartlı ödeme içindeki payı yüzde 25'in üzerine çıkmıştı. Mayıs ayının ilk yarısını tam kapanma ile geçireceğimiz için oranın bu yıl daha da artacağını, yani yeni bir rekor gelebileceğini tahmin ediyoruz."

BMD Başkanı Öncel, geçen yıl kapanma döneminde online siparişlerin tesliminde ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, bir yıl içinde lojistik ağının genişlediğini, öte yandan, "esnaf kurye" adıyla 5-6 bin kişinin kendi araçlarıyla sisteme dahil olduğunu anlattı.

Öncel, herhangi bir tatsız sürprizle karşılaşmamak için Anneler Günü ve bayram için hediyelik almayı planlayanların kararlarını bir an önce vermesi ve alışverişlerini olabildiğince erken yapması önerisinde bulundu.

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