Gece yarısından itibaren Google kullanıcılarına özel bir Doodle yayınlandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel sorun ilan edilen corona virüs için Google kendi üzerine düşeni yaparak kullanıcılarına "el yıkama" videosu hazırlayarak ana sayfasından yayınlandı. Videoda dikkat çeken isim şüphesiz Ignaz Semmelweis oldu. Önce size Google'nin yayınlamış olduğu videoyu verelim. Daha sonra temizlik dehası Ignaz Semmelweis kimdir, onun hayatına dair önemli bilgileri paylaşalım.

EL YIKAMA VİDEOSU (GOOGLE DOODLE)

IGNAZ SEMMELWEIS KİMDİR?

1 Temmuz 1818 tarihinde doğan tam adı Ignaz Philipp Semmelweis olan Ignaz Semmelweis 13 Ağustos 1865 tarihinde de vefat etti. O Alman asıllı Macar hekim olarak biliniyor. Ayrıca antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak tanıdık onu. "Annelerin kurtarıcısı" lakabıyla da bilinen Semmelweis lohusalık humması insidansı ile doğum kliniklerindeki el yıkama alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi keşfetmiştir.

Lohusalık ateşi 19. yüzyıl ortalarında hastanelerde yaygındı ve %10 - %35 oranları arasında ölümcül idi. Semmelweis 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi'nde kalsiyum hipoklorit içeren antiseptikler kullanarak el yıkama uygulamasını önermiş ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltmayı başarmıştır. Bulgularını derlediği Lohusa Ateşinin Kavramı, Etyolojisi ve Profilaksisi isminde bir kitap yayınlamıştır.

EL YIKAMA

Dr. Semmelweis tıp öğrencileri ve doktorlar için zorunlu bir el yıkama politikası başlatmıştır. Bir kireç çözeltisi klorürü kullanılarak yapılan kontrollü bir çalışmada, 6 ölüm oranı ebeler ile aynı seviyeye kadar yaklaşık% 2'ye düşmüştür. Daha sonra tıbbi aletleri yıkamaya başladı ve oran yaklaşık% 1'e düştü. Akademik “eski bekçi” üyesi olan amiri Profesör Klein, sonuçlarını kabul etmedi. Klein, düşük ölüm oranının, o zamanlar popüler olan miasmatik hastalık teorisine uyan bir fikir olan hastanenin yeni havalandırma sistemine bağlı olduğunu düşünüyordu. Semmelweis, kendisini destekleyen bazı genç öğretim üyelerini ikna etti. Gelecek yarım yüzyıl boyunca Allgemeine Krankenhaus'u dünyanın en büyük eğitim hastanesi yapacak bir sonraki akademik kuşağın liderleri olacaklardı.

Bununla birlikte, kıdemli personel kazandı ve Semmelweis 1849'da yardımcı doçentini yenilemedi. Kadavralardan öğretme izni olmadan kendisine klinik fakülte randevusu (privatdozent) teklif edildi. İhanete uğradığını hisseden Viyana'dan kaçtı, destekçilerini terk etti ve Budapeşte'ye döndü. 1851'de doktorlar ve hemşireleri el yıkama ve anne ölümlerini azaltma konusunda kamuya açık bir şekilde düzenlediği St Rochus Hastanesi'nde kadın doğum müdürü olarak atandı. 1855 yılında Pest Üniversitesi'nde profesör olmak için vazgeçti. 1861'de “ Çocuk Yatağı Ateşinin Etiyolojisi, Kavramı ve Profilaksisi ” adlı bir kitap yayınladı , ancak tıbbi kuruluş tarafından kötü yazılmış ve kötü karşılanmıştı. Yaklaşık 5 yıl sonra 47 yaşında halka açık bir akıl hastanesinde öldü.

Dr. Semmelweis el yıkama enfeksiyonları önleyebilir deneysel olduğunu göstermek için ilk sağlık uzmanı olmasına rağmen, ölümünden sonra yaklaşık yirmi yıl eserleri yeniden ziyaret edilmişti. Sadece Pasteur, Koch ve Lister, mikrop teorisine ve antiseptik tekniklere ilişkin daha fazla kanıt ürettikten sonra, el yıkama değeri takdir edildi.