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        Haberler Gündem Annesi, evinin camını kıran oğlundan şikayetçi oldu - Güncel haberler

        Evinin camını kıran oğlundan şikayetçi oldu

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde anne F.Ç., evinin camlarını kıran oğlu H.Ç.'den şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 18:48 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:49
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        Evinin camını kıran oğlundan şikayetçi oldu
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        Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi.

        İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı H.Ç., kullandığı uyuşturucunun etkisiyle evin camlarını yumruklayarak kırdı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        El ve kolundan yaralanan H.Ç., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne F.Ç. tedavi olması için oğlundan şikayetçi oldu. Annenin daha önce de oğlu hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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