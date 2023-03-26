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Haberler Gündem Trafik Antalya Alanya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Antalya Alanya Arası Kaç Saat?
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Antalya - Alanya arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Antalya - Alanya arası kaç saat?

Türkiye’nin tatil kentleri olarak bilinen Antalya ve Alanya her yıl hem yabancı hem de yerli turistlerin ilgisini çekiyor. Antalya’dan Alanya’ya gitmek isteyenler ya da tatil için bu bölgeye gelenler iki ili de gezmeden dönmek istemiyor. Bu yüzden iki şehir arasındaki yolculukla ilgili yapılan araştırmalar devam ediyor. İşte, Antalya Alanya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Antalya Alanya Arası Kaç Saat? sorularının merak edilen cevapları.

Antalya Alanya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Antalya Alanya Arası Kaç Saat?
HABERTURK.COM

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya ve Alanya illerinde yolculuk yapmak isteyenler, konforlu ve güvenilir yolculuk için ulaşım seçeneklerini değerlendirmek istiyor. Peki, Antalya ve Alanya arasında nasıl yolculuk yapılır?, Hangi ulaşım araçları kullanılabilir. Bu iki şehir arasında yapılacak yolculuklar hakkında merak edilen tüm detayları sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Antalya Alanya Arası Kaç Km?

Tatil için Türkiye’nin en güzel kentleri arasında yer alan Antalya Antalya ve Alanya arasında yapılan seyahatlerin öncesinde kişilerin merak etti belli başlı sorular bulunmaktadır. İnternet üzerinden en sık sorulan sorular ise Antalya Alanya arası kaç km ve Antalya Alanya arası kaç saat sorularıdır. Alanya ve Antalya arasındaki km mesafesi 135 km olarak belirtilmelidir. Bu iki şehir arasındaki ulaşımın kaç saat sürdüğü ise seçilen ulaşım aracına göre değişiklik göstermektedir.

Alanya Antalya Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Alanya ve Antalya arasındaki mesafe çok uzak değildir. Özellikle iki ilde birine tatil için giden kişiler, bu yakın mesafeden dolayı diğer ili de ziyaret etmek ister. Bu da Alanya ve Antalya arasında yapılan özel araç seyahatlerinin daha fazla tercih edildiğini göstermektedir. Alanya ve Antalya arasında en sık tercih edilen özel araç yolculuklarında İki şehir arasındaki 135 km karayolu mesafesi 2 ila 2,5 saat arasında tamamlanabilir. Bu iki tatil cenneti şehir arasında yolculuk yapıldığında yol boyunca farklı manzaralarla da karşılaşılabileceğinden seyahat için özel araçlar en uygun tercih olabilir. Özl araçları ile Antalya ve Alanya arası seyahat etmek isteyenlerin merak ettiği bir diğer konu ise bu iki şehir arasında yapılan yolculukta ne kadar yakıt kullanılacağıdırç Burada aracın yakıt tipi masrafınızın değişmesinde etkili olacaktır. Benzinli bir araçla Antalya’dan Alanya’ya gitmek isteyen bir kişi yaklaşık 12.06 litre benzin kullanma ihtiyacı duyabilir.

Alanya Antalya Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Alanya ve Antalya arasında yolculuk yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bir diğer ulaşım yöntemi ise otobüs yolculuğudur. Antalya ve Aalanya arasındaki otobüs yolculuğu da özel araçlarla yapılan seyahatle benzer sürelerde tamamlanır. Otobüs yolculuğunun özel araç yolculuğundan en önemli farkı otobüs yolculuğunun daha uygun fiyatlarla yapılabilmesidir. Hem ekonomik hem de konforlu hizmet sunan otobüs yolculuğunda bu iki şehir arasındaki seyahat 3 saat içerisinde tamamlanabilir.

Alanya Antalya Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Hem şehir dışından hem de yurt dışından Alanya ve Antalya’ya çok sayıda kişi geldiği için bu iki şehrin de havalimanı ziyaretçi akışı yoğundur. Bu yüzden kişiler Antalya ve Alanya arasında da uçak yolculuğunun detaylarını merak eder. Bu iki şehir arasında uçak yolculuğu bulunur. Ancak karayolu ile yapılan ulaşım olsukça konforlu ve kısa sürede tamamlanmaktadır. Bu yüzden Antalya’dan Alanya’ya ya da Alanya’dan Antalya’ya gitmek isteyen kişiler hava yolu seçeneği yerine özel araçları ya da otobüsleri tercih eder.


Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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