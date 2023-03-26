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İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ankara ve Konya arasında seyahat etmek isteyen kişiler, bu iki şehir arasındaki km mesafesini, yolculuk süresini ve ulaşım seçenekleri hakkında detaylı araştırma yapmaktadır. İşte Ankara Konya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Ankara Konya Arası Kaç Saat? hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.

Ankara Konya Arası Kaç Km?

Ankara ve Konya arasında ulaşım sağlamak isteyen kişilerin ilk sorduğu soru Ankara ve Konya arası kaç km olarak karşımıza çıkar. Ankara ve Konya arasındaki yolculuk mesafesi farklı yol güzergahlarına göre değişkenlik gösterebilir. Özel araçları ile Ankara ve Konya arasında seyahat etmek isteyen kişiler Isparta yolu üzerinden ulaşımı yaparsa buradaki km mesafesi 298,8 kmdir. Isparta yolu güzergahının dışında kişiler Kırıkkale yolu üzerinden de bu iki şehir arasında yolculuk yapabilir. Kırıkkale yolu tercih edilirse buradaki km mesafesi 320,7 km’ye çıkmaktadır.

Ankara Konya Arası Kaç Saat?

Ankara ve Konya arasında yapılan ulaşımın ne kadar sürdüğü de kişilerin sorduğu sorular arasında ilk sırada yer alır. Ancak iki şehir arasındaki mesafenin ne kadar sürecei tercih edilen ulaşım aracına göre değişkenlik göstermektedir.

Konya Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Kişiler özel araçları ile seyahat etmeyi sıklıkla tercih edebilir. Bunu nedeni yolculuğu istedikleri gibi planlayabilmeleridir. Bu noktada Konya ve Ankara arasında özel araçla seyahat etmek isteyen kişiler bu yolculuğun yaklaşık 4 saat süreceğini bilmelidir. Eğer Isparta yolu kullanılırsa bu yolculuk 3,5 saatte de tamamlanabilir. Ancak kişiler özel araçları ile seyahat ettiklerinde farklı sürelerde molalar verebilir. Bu da yolculuğun tahmin edildiğinden daha uzun sürmesine sebep olabilir.

Konya Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Özel araçla yapılan Konya Ankara arasında yapılan yolculukların dışında kişiler otobüs ile de bu iki şehir arasında konforlu bir şekilde yolculuk yapabilir. Konya’dan Ankara’ya ya da Ankara’dan Konya’ya otobüsle yapılan seyahatler ise 3 saat 15 dakika gibi bir sürede tamamlanır. Bu iki il arasındaki otobüs yolvuluğu sıklıkla tercih edilebilir. Bunun nedeni ise ulaşımı uygun fiyatlı ve ekonomik olmasıdır.

Konya Ankara Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Günümüzde hemen hemen her yere uçak seferleri yapılmaktadır. Ankara ve Konya’da birbirine yakın olan iki şehir olsa da uçak yolculuğu alternatifi de bulunur. Ankara ve Konya arasındaki uçak yolculuğu aktarmasız bir şekilde gerçekleşir. Sefer sayıları çok sık olmasa da 20 dakika gibi bir sürede bu iki şehir arasında yolculuk tamamlanır. Ankara’Dan Konya havalimanına indikten sonra kişiler kısa üsre içerisinde otobüs ya da taksi seçenekleri ile şehir merkezine varabilir.

Konya Ankara arası otobüsle yaklaşık 3 saat 15 dakika sürmektedir. Ulaşım araçlarından biri olan uçak ile Konya Ankara arası seyahat etmek, aktarmasız bir uçuşsa ortalama 20 dakika sürmektedir. Ancak aktarmalı bir uçuş ise bu süre uzamaktadır.