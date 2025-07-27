Antalya bir günde 104.359 yabancı ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırdı

Temmuz ayı henüz sona ermeden 2.3 milyona yakın yabancı ziyaretçiye ulaşan Antalya, yılın ilk yedi ayında ise 8.5 milyonun üzerinde turisti ağırlayarak bir başka önemli eşiği daha geride bıraktı.

Rekorla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, “Antalya; doğası, tarihî, kültürü, misafirperverliği ve üstün hizmet kalitesiyle dünyayı kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Bu başarı, kararlı yatırımlarımızın, doğru politikalarımızın ve kamu-özel sektör iş birliğinin bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI, TURİZMİN DE YÜZYILI

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otel çalışanlarından rehberlere, tur operatörlerinden kamu kurumlarına kadar turizm sektörünün tüm paydaşlarına teşekkür etti. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda turizmin tüm alanlarında büyüme ve kalite odaklı bir dönüşüm süreci yaşandığını vurgulayan Ersoy, “Türkiye Yüzyılı, turizmin de yüzyılı olacak” dedi.

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalya bir kez daha tarih yazdı! Ve bu kez tüm zamanların en yüksek günlük giriş rekorunu kırarak…