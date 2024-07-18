Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Antalya'da 800 litre kaçak içki ele geçirildi

        Antalya'da 800 litre kaçak içki ele geçirildi

        Antalya Kemer'de bir işletmenin deposunda yapılan aramada 800 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 02:36 Güncelleme: 18.07.2024 - 02:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 800 litre kaçak içki ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Kemer ilçesinde 800 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki üreten ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        AA'nın haberine göre ekiplerce, Beldibi Mahallesi'ndeki bir işletmenin deposunda arama yapıldı. Aramada, 800 litre bandrolsüz kaçak içkiye el koyuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #haberler
        #KEMER
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti
        TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti
        Kafe önüne park etme kavgası: 2'si ağır 3 yaralı
        Kafe önüne park etme kavgası: 2'si ağır 3 yaralı
        Ahırda yangın: 16 büyükbaş öldü
        Ahırda yangın: 16 büyükbaş öldü
        Evini yaktı, komşular linç etmek istedi
        Evini yaktı, komşular linç etmek istedi
        Esenyurt’ta silahlı saldırı anları kamerada
        Esenyurt’ta silahlı saldırı anları kamerada
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        İki otomobile çarpıp kaçtı
        İki otomobile çarpıp kaçtı
        TFF kongresi öncesi sıcak saatler
        TFF kongresi öncesi sıcak saatler
        Çöp nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı
        Çöp nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı
        Beşiktaş'tan tatsız prova
        Beşiktaş'tan tatsız prova
        Çatı davasındaki cezalar onaylandı
        Çatı davasındaki cezalar onaylandı
        Etna'da büyük patlama
        Etna'da büyük patlama
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu