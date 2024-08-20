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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da eski belediye başkan yardımcısı, eski meclis üyesini öldürdü | Son dakika haberleri

        Antalya'da eski belediye başkan yardımcısı, eski meclis üyesini öldürdü

        Antalya'nın Serik ilçesinde, eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y, belediyenin eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla ateş ederek öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 00:29 Güncelleme: 20.08.2024 - 00:33
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        Eski belediye başkan yardımcısı, eski meclis üyesini öldürdü
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        Belkıs Mahallesi'nde bir düğüne davetli olarak katılan geçen dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y. (63) ile aynı dönem Serik Belediyesi meclis üyeliği yapan Tuncer (45) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ziya Y. yanında taşıdığı silahla Tuncer'e ateş etti. Düğündekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada düğünde bulunan bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı Tuncer, olay yerine gelen sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tuncer yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ziya Y, polislerce gözaltına alındı.

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        #Son dakika haberler
        #Antalya
        #serik
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