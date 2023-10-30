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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

        Antalya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

        Antalya Kaş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Feci kazada motosikletteki 2 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 00:26 Güncelleme: 30.10.2023 - 00:26
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        Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        D-400 kara yolunda seyreden Furkan Öz'ün kullandığı motosiklet, Bezirgan Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.

        AA'nın haberine göre; kazada sürücü Öz ile motosiklette bulunan Ayşe Esengül Karaca yaşamını yitirdi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Cenazeler, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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        #Antalya
        #Kaş
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