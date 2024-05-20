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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Antalya'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Antalya Gazipaşa'da ev sahibinin bir süredir ulaşamadığı 58 yaşındaki Ali Durmuş Tok, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 01:53 Güncelleme: 20.05.2024 - 01:55
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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ev sahibinin ulaşamadığı bir kişi evinde ölü bulundu.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında Aydın Mahallesi Gökçein Caddesi 6. Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evin zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Durmuş Tok'a (58) ulaşamayan ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; polisle eve giren sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 58 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tok'un cenazesi, savcının talimatının ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Elazığ nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Tok’un Gazipaşa'da kimsesinin olmadığı kaydedildi.

        Öte yandan, polis ekiplerince evde yapılan incelemede bir adet ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #haberler
        #Antalya
        #Gazipaşa
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