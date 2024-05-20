Antalya'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ev sahibinin ulaşamadığı bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Aydın Mahallesi Gökçein Caddesi 6. Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evin zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Durmuş Tok'a (58) ulaşamayan ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; polisle eve giren sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 58 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tok'un cenazesi, savcının talimatının ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Elazığ nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Tok’un Gazipaşa'da kimsesinin olmadığı kaydedildi.