Antalya'da yangında 80 bin lirasını kaybeden kişiye yardım eli

Serik ilçesi Karataş Mahallesi'nde çıkan yangında evini, eşyalarını ve parasını kaybeden Özkan'a yardım eli uzatıldı.

Muhtar Sadi Kahya, Özkan'a ait yanan 80 bin liranın yenileriyle değiştirilmesi için bazı kurumlarla görüşme sağladı.

AA'nın haberine göre; yapılan görüşmeler sonucunda olumlu sonuç alınınca yanan 80 bin lira yenileriyle değiştirildi.

Parasına tekrar kavuşunca büyük mutluluk yaşayan Özkan, muhtar Kahya'ya teşekkür etti.

Karataş Mahallesi'nde 5 Haziran'da Özkan'a ait tek katlı evde yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelmiş, Özkan'ın eşyaları ile sakladığı 80 bin lirası yanmıştı.