Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Yücel BULUT/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Bilal Şahin'in (42) hayatını kaybettiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 23 Kasım günü saat 09.00 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Gazipaşa yönünden Anamur yönüne giden Bilal Şahin yönetimindeki 27 ADA 573 plakalı motosiklet ile Şevket S. yönetimindeki 07 UZ 293 plakalı hafif ticari araç, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Şevket S., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bilal Şahin kurtarılamadı.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, kavşaktan dönüp Koru Mahallesi yönüne geçiş yapan hafif ticari aracın karşı yönden gelen motosikletle çarpıştığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Yücel BULUT

2022-12-07 13:58:14



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