Fenerbahçe, hazırlık maçından galip ayrıldı

Alanyaspor Fenerbahçe: 2-4Mustafa AKIN / Alanya (ANTALYA), (DHA) Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor´u 4-2 yendi.
Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada kamp çalışmaları için Antalya´ya gelen Fenerbahçe, hazırlık maçında Alanyaspor ile yoğun yağış altında mücadele etti. Alanya Oba Stadyumu´nda saat 19.00´da başlayan maçta hakem Burak Şeker düdük çaldı. Şeker´in yardımcılıklarını Kerem İlitangil ile Mazlum Doğan Bodur üstlendi. Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli karşılaşmaya, Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Fer, Umut, Yusuf, Efecan, Furkan, Lusamba, Cavaleiro, Hassan ilk 11'i ile çıkarken; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Rossi, King, Serdar Dursun 11'i ile maça başladı.
28´inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde soldan sıfıra inen Mert Hakan´ın ortasında arka direkte topa gelişine vuran İrfan Can ağları havalandırdı: 0-1.
35´inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Serdar Dursun ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterdi.
36´ncı dakikada topun başına geçen Serdar Dursun´un vuruşunda kaleci Runarsson meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
41´inci dakikada Fenerbahçe farkı 2´ye çıkardı. Sağdan İrfan Can´ın ortasında Fer´in müdahale ettiği top ceza sahası iç çaprazında Serdar Dursun´un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
47´nci dakikada Fenerbahçe farkı 3´e çıkardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Serdar Dursun'ın aşırtma pasında Lincoln´ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.
51´inci Fenerbahçe farkı 4´e çıkardı. İsmail Yüksek´in ortasında topla buluşan Serdar Dursun´un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-4.
78'inci dakikada Alanyaspor golle buluştu. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan frikikte topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-4.
90+1´de Alanyaspor farkı 2´ye indirdi. Efkan'ın ara pasında Candeias kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-4.
Fenerbahçe, hazırlık maçında Alanyaspor´u 4-2 mağlup etti.
JESUS İKİNCİ YARI 10 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında 10 oyuncu değiştirdi. 46´ncı dakikada; Arao´nu yerine Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci´nin yerine Lincoln, Mert Hakan´ın yerine İsmail Yüksek, King´in yerine Crespo dahil oldu. 62´nci dakikada İrfan Can Eğribayat´ın yerine Osman Ertuğrul Çetin, Rossi´nin yerine Bruma, Ferdi´nin yerine Zacj, Szalai´nin yerine Lemos görev aldı. 70´inci dakikada Gustavo´nun yerine Yiğit Efe Demir, Serdar Dursun´un yerine İsak Vural ve 88'de de Osayi-Samuel'in yerine Yusuf Kocatürk oyuna dahil oldu.
Öte yandan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli ise 10 oyuncu değişikliği yaptı.
ALANYASPOR´DAN ANLAMLI PANKART
Alanyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesinde sahaya anlamlı bir pankartla çıktı. Turuncu-yeşilliler, "Kadına El Kalkamaz" yazılı pankartla sahaya çıkarken mücadelenin hakemlerinin yanında 3 kız çocuğu yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN
2022-12-07 20:57:57
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