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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti: Nuri Şahin ileride büyük hoca olacak

DHA

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti: Nuri Şahin ileride büyük hoca olacak


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, hazırlık maçında karşılaştıkları Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin hakkında övgü dolu sözlerde bulundu. Spalletti, Nuri Şahin'in ileride çok büyük teknik direktör olacağını kaydetti.
İtalya Serie A takımlarından Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Antalyaspor ile oynanan ve 3-2 kazandıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"NURİ ŞAHİN İLERİDE BÜYÜK HOCA OLACAK"
Raspadori'nin oyununu öven Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımın farklı oyun sitilinde oynayabileceğini söyledi. Spalletti, "Bugün bu taktiği kullanmamızın sebebi eksikliklerden dolayıydı. Elimizde bir imkan olduğunu da bu akşam gördük. Aslında ilk başta kolay gelse de sonradan zorlaştı. Bunda etken olarak Nuri Şahin'in payı çok yüksek. Antalyaspor'un Nuri Şahin'e sahip olması büyük şans. Çok büyük hoca olacağı ileride kesin. Çok bilgili ve kendisini gösteriyor" dedi.
"HAZIRLIKLARIMIZA DA SON SÜRAT DEVAM EDECEĞİZ"
Maçta eski takımlarından oyuncuları görmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Spalletti, "Shaktar Donetsk döneminden Luiz Adriano ve Fernando Martins'i görmek beni mutlu etti. Ömer Toprak'ı yakından görmek de mutlu etti. Bizim için enteresan bir maç oldu. Hazırlıklarımıza da son sürat devam edeceğiz" diye konuştu.
"BÜTÜN İMKANLARIN SUNULDUĞU BİR ORTAMDA ANTRENMANLAR YAPIYORUZ"
Fiziksel olarak ne yapılması gerekiyorsa onu yaptıklarını ifade eden Luciano Spalletti, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Fiziksel olarak ne yapılması gerekiyorsa kamp boyunca onu yapıyoruz. Sezonun ikinci yarısına en hazır halde gelmek için çok güzel bir yerde bütün imkanların sunulduğu bir ortamda antrenmanlar yapıyoruz. Kolay bir maç değildi, kaygan bir zemindi, teknik oyuncular zorlandı. N'Dombele oyuna girdikten sonra o fiziğine rağmen iyi performans sergiledi. Bazen takım halinde zorlandık ve bazı noktaları geliştirmemiz gerekiyordu. Bu oyundaki oyunsal devamsızlığı ve takımın beraber hareket etmemesini beğenmedim. Beğendim noktalar ise topu hızlı çevirmemiz ve neler yapmamız gerektiğini gösterdik."
"DÜNYA KUPASI'NA GİDEN OYUNCULARI BEKLİYORUZ"
Dünya Kupası'na giden oyuncuları beklediklerini ifade eden Napoli teknik direktörü Spalletti, "Dünya Kupasına katılan oyuncularımızın hepsi tatildeler. Keyifli bir şekilde dinleniyorlar. Biz sabırsızlıkla onların bize katılmasını bekliyoruz. Kucak dolusu sevgiyle onları karşılayacağız" dedi.
Türkiye'de yüksek kalitede oyunun olduğunu belirten Spalletti, "Bu kadar yüksek seviyede kaliteli futbol varsa İtalya'dan gelen hocaların da burada olduğunu hatırlatmak lazım. Çok yüksek seviyede bir futbol var burada. Farioli, Pirlo gibi, Montella gibi isimler Türkiye'ye geliyorsa bu tesadüf değil. Bu kaliteyi buradaki futbolcularla gösterebileceklerine inandıkları için. Montella da beni ziyarete geldi ve Türk futbolundan övgüyle bahsetti. Avrupa futboluna kıyasla sahada bazı anlarda ne kadar güzel top çevirdiklerini gösterdiler" diye konuştu.
"SADECE ELJIF ELMAS, KIM MIN-JAE DEĞİL, BURADAN ÇOK FAZLA FUTBOLCU ALINABİLECEKLERİNİ GÖRDÜK"
Sadece Eljif Elmas, Kim Min-Jae değil, buradan çok fazla futbolcu alınabileceklerini gördüklerini belirten Spalletti, "Buradan neden başka futbolcular gelmesin. Aslında şöyle söyleyeyim, çok kaliteli futbolcuların olduğunu biliyoruz. İsimleri vermeyeceğim ki isimleri bizde kalsın, olursa ki bizden başkası almasın o oyuncuları" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Luciano Spalletti'nin açıklamaları
DetaylarHABER: Adem AKALAN KAMERA: Mehmet KILIÇLASLAN / ANTALYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-12-07 23:41:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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