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Galatasaray kupada çeyrek finalde

DHA

Galatasaray kupada çeyrek finalde


Corendon Alanyaspor Galatasaray: 1-2Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)-
STAT: Kırbıyık Holding
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ekrem Kan, Samet Çiçek
ALANYASPOR: Runarsson-Yusuf Özdemir, Balkovec, Furkan Bayır, Fatih Aksoy (Dk. 47 Leroy Fer), Lusamba, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Ahmed Hassan), Zinedine Ferhat (Dk. 61 Candeias), Efecan Karaca(Dk. 61 Cavalerio), Wilson Eduardo (Dk. 61 Oğuz Aydın).
GALATASARAY: Okan Koçuk-Emre Taşdemir (Dk. 86 Abdulkerim Bardakcı), Emin Bayram, Nelsonn, Dubois, Midtsjö (Dk. 86 Aanholt), Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Mertens (Dk. 73 Torreira), Rashica (Dk. 73 Barış Alper), Gomis (Dk. 64 Icardi)
GOLLER: Dk. 67 Cavaleiro (Alanyaspor) Dk. 16 Nelsson, Dk. 38 Mertens (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Eduardo (Alanyaspor) Leo Dubois, Okan Kocuk (Galatasaray)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Corendon Alanyaspor, Galatasaray´a sahasında 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray, Türkiye Kupası´nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.
2´nci dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında Emin Bayram´ın hatalı pasında araya giren Lusamba ileri koşu yapan Eduardo´ya pasladı. Kaleci Okan´ın ceza sahasında müdahalesine rağmen topu kontrol eden Eduardo´nun vuruşu direğe çarparak auta gitti.
4´üncü dakikada gelişen rakip sahada Galatasaray defansından topu çalan Lusamba bekletmeden topu Eduardo´ya aktardı. Hızla ceza sahasına giren Eduardo´nun şutu üst direkten döndü.
13´üncü dakikada Eduardo´nun savunma arkasına verdiği ara pasta topla buluşan Efecan Karaca, kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı. Burada Efecan´ın şutu kaleci Okan Koçuk´a çarparak kornere çıktı.
16´ncı dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, topu ceza sahasına yükseltti. İyi yükselen Nelsson´un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
38´inci dakikada gelişen Galatasaray atağında Berkan, Alanyaspor savunmasından kaptığı topu beklemeden sol kanatta koşu yapan Mertens´e aktardı. Topu kontrol eden Mertens´in ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruş kaleci Runarsson´u da geçerek filelerle buluştu: 0-2.
49´uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan sokulan Yusuf Özdemir ceza sahasına pasladı. Burada topu karşılayan Eduardo topu ceza sahası dışındaki Umut´a aktardı. Topu kontrol eden Umut´un sert vuruşu az farka auta gitti.
67´nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias´ın ceza sahasına yaptığı derin pasta Cavaleiro topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cavaleiro´nun vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.
79´uncu dakikadaki Galatasaray atağında Yunus Akgün´ün ara pasında topla buluşan Barış ceza sahası sol çaprazından sert vurdu ancak kaleci Runarsson son anda uzanarak topu kornere tokatladı.
81´inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias çizgi boyunca sürdüğü topu ceza sahası alanına geldiğinde ön direğe gönderdi. Burada rakiplerinden sıyrılarak topa uzanan Ahmed Hassan´ın vuruşunu kaleci Okan kornere çeldi.
89´uncu dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Candeias´ın geri pasında topla buluşan Lusamba kale önüne ortaladı. Defanstan seken topa Oğuz Aydın´ın yaptığı vole vuruşu az farkla auta gitti.
90+10´uncu dakikada Patrick van Aanholt'un ceza sahasına yaptığı pasta kaleciyi de geçen topa Balkovec kayarak kornere gönderdi.
Karşılaşma 2-1 Galatasaray´ın üstünlüğüyle sona erdi ve sarı kırmızılı ekip Ziraat Türkiye Kupası´nda çeyrek finale yükseldi.
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin Ataoğlu
2023-01-17 22:57:55

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