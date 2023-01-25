İşten atılan temizlik görevlisi, tabancayla belediyeyi bastı (2)

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TUTUKLANDI

Antalya'da işine son verildiği gerekçesiyle Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nü basıp kendisine engel olmak isteyen şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'ı tabancanın kabzasıyla yaralayan Salih Şahin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-01-25 20:30:27



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