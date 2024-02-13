(Ek bilgilerle)Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi

ANTALYA'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi.

Dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edildi. Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) 13.02.2024 Salı günü kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

MOTOKURYELERE İZİN VERİLMEYECEK

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri 1 gün süreyle tatil edilirken, motokuryelerin de trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 13.02.2024 Salı günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir" denildi.