Serik'te ambulansla çarpışan motosikletli kurye öldü ANTALYA'nın Serik ilçesinde, ambulansla çarpışan motosikletli kurye Mahmut Özdemir (38), hayatını kaybetti. Kaza, saat 17.00 sıralarında Serik ilçesi Belek Mahallesi Serik- Belek turizm yolunda meydana geldi. Serik istikametinden Belek istikametine seyir halinde olan B.C. yönetimindeki 07 AGR 136 plakalı ambulans, aynı istikamete seyir halinde bulunan kurye Mahmut Özdemir yönetimindeki 07 ALV 272 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazaya karışan ambulanstaki sağlık ekipleri ve çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ambulanstaki sağlık ekipleri Özdemir'e müdahalede bulunurken, ihbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Mahmut Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulans sürücüsü B.C. ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Özdemir'in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazaya karışan ambulansın ise Belek'te bulunan bir hastaya müdahale etmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 20:04 Güncelleme: 24.02.2024 - 20:04 facebook

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