Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya Gazipaşa'da ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bazı ziyaret ve incelemeler yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentteki temaslarını sürdüren Ersoy, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Cumhur İttifakı'nın Gazipaşa Belediye Başkan adayı Mustafa Aksoy ve beraberindekilerle Gazipaşa Havalimanı'ndaki çalışmaları inceledi.

Ersoy, Güneyköy Mahallesi'ndeki 2005'ten bu yana kazı çalışmalarının devam ettiği Antiochia ad Cragum Antik Kenti'ni gezdi.

Kazı yapılan alanları inceleyen Ersoy, daha sonra antik kentin yakınında bulunan ve yazın çok sayıda turist ağırlayan Kral Koyu'na geçti.

Bölgede "Delik Deniz" olarak da bilinen Kral Koyu için yapılan proje hakkında Kaymakam Altun'dan bilgi alan Ersoy, projelerin hızlandırılması ve yapımına başlanması için gerekli girişimlerde bulunulacağını ifade etti.