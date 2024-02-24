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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:20 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:20
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:KepezTurgut Özal

        Hakemler: Musa Kazım Çetin, Mustafa Candemir Tabak, Atakan Kaymak

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Niray Sena Aral 3, Hazal Çetin, Denisa Karaoğlan 8, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 6, Elif Emirtekin, Christina 15, Henderson 11, Angelina 11, Helin Boybeyi 8

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 5, Duygu Özen 3, Howard 20, Selin Rachel Gül 2, İdil Saçalır 3, Şerife Alperi Onar 10, Anderson 5, Milic 10, Tilbe Şenyürek 9, Ayşe Yılmaz 3, Laksa 15

        1. Periyot: 14-35

        Devre: 30-52

        3. Periyot: 46-71

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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