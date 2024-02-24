ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KepezTurgut Özal
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Mustafa Candemir Tabak, Atakan Kaymak
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Niray Sena Aral 3, Hazal Çetin, Denisa Karaoğlan 8, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 6, Elif Emirtekin, Christina 15, Henderson 11, Angelina 11, Helin Boybeyi 8
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 5, Duygu Özen 3, Howard 20, Selin Rachel Gül 2, İdil Saçalır 3, Şerife Alperi Onar 10, Anderson 5, Milic 10, Tilbe Şenyürek 9, Ayşe Yılmaz 3, Laksa 15
1. Periyot: 14-35
Devre: 30-52
3. Periyot: 46-71
ANTALYA
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