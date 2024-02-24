TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak müsabakaları Antalya'da sona erdi

Kadınlar grossta ise Gloria Golf Kulübünden Sude Bay 221 gross skorla birinciliği elde etti. Ataşehir Golf Kulübünden Deniz Sapmaz 223 gross skorla ikinci, National GSK'den Ayşe Demir de 233 gross skorla üçüncü sırada müsabakaları tamamladı.

Turnuva sonunda erkekler grossta Regnum Golf Kulübünden Cem Başpınar 220 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübünden Can Marko Özdemir 225 gross skorla ikinci, Ankara Golf Kulübünden Semih Engez ise 226 gross skorla üçüncü oldu.

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