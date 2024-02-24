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        Cumhur İttifakı'nın Antalya ve Kepez Başkan adayları "Dokuma Buluşması"na katıldı

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ve Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer "Dokuma Buluşması"nda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:13 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:07
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya ve Kepez Başkan adayları "Dokuma Buluşması"na katıldı
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ve Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer "Dokuma Buluşması"nda bir araya geldi.

        Tütüncü, parkta toplanan kalabalığa hitap ederek, coşkunun ve katılımın 31 Mart'ı müjdelediğini, 31 Mart'ta Antalya'nın altın çağını başlatacaklarını ifade etti.

        Kepez'de yeni bir başarı hikayesi yazdıklarını belirten Tütüncü, "Yeniden Antalya'da AK Parti belediyeciliğini bambaşka bir heyecanla Antalya'ya getireceğiz. 15 yıl boyunca Kepez'de çok önemli hizmetler yaptık. Ortaya koyduğumuz icraatlar Türkiye'de çoğu büyükşehir belediyelerinin bile yapamayacağı kadar önemli ve güzel işlerdi. Şimdi bu işlerin aynı şekilde devamı gerekiyor. Aynı şekilde heyecanla ekiplerimizin, kadrolarınızın çalışması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Kepez'de elde ettikleri tecrübeyi, başarıları Büyükşehir Belediyesinde Antalya'nın 19 ilçesine taşıyacaklarını aktaran Tütüncü, bunu Kepez'den aldıkları güçle ilhamla ve enerjiyle hep beraber yapacaklarını bildirdi.

        - "İlkeleriniz olacak, ülkünüz olacak"

        Cumhur İttifakı'nın Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer ise bir siyasetçi olarak değil, memleketin evlatları olarak Antalya'ya, Kepez'e sevdalı olduklarını aktardı.

        Memlekete hizmetin tutkuyla bağlılıkla olduğuna dikkati çeken Sümer, şunları kaydetti:

        "Biz hedefler koyar, hayaller kurarız. Sonra bunları gerçekleştiririz. Bu hedefler uğruna, uykusuz kalmaya, gece gündüz demeden çalışmaya hazırız. Eğer derdiniz hizmetse, mahalleniz için ilçeniz için şehriniz için ülkeniz için hayalleriniz olacak. Heyecandan uyku girmeyecek gözlerinize. İlkeleriniz olacak, ülkünüz olacak. Ülkünüzün peşinden gideceksiniz. Makam ve mevki peşinden değil. Bizim siyaset anlayışımız, millete hizmet etmek, eser üretmek ve şehirlerimizi kalkındırmak üzerine kurulu."

        Kepez Belediyeciliğinin sadece Kepez'in değil, tüm ilçelerin takdirini toplayan bir markaya dönüştüğünü bildiren Sümer, "İnşallah 1 Nisan itibarıyla sizlerin güçlü desteğiyle Hakan kardeşimden devralacağımız bayrağı Kepez'imizde daha ileriye taşıyacağız. İlçemiz, kadınlarımızın, gençlerimizin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizin, muhtarlarımızın, tüm Kepez’in düşünce ve katkılarıyla daha ileriye gidecek. Kepez, Türkiye Yüzyılımızın parlayan yıldızı olacak." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Tütüncü ve Sümer, vatandaşlara kırmızı karanfil attı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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