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        Tütüncü, Kırcami'nin imar sorununu çözeceklerini söyledi

        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Kırcami'nin imar sorununu çözeceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:37 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:03
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        Tütüncü, Kırcami'nin imar sorununu çözeceklerini söyledi
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        Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Kırcami'nin imar sorununu çözeceklerini ifade etti.

        Tütüncü, Cumhur İttifakı'nın Kırcami Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Kepez'deki hizmet modelini tüm Antalya'da uygulayacaklarını dile getirdi.

        Kepez'in birçok sorununu çözdüklerine dikkati çeken Tütüncü, ilçede bin 200 kilometre yeni yol açtıklarını, 150'den fazla okul, 15 hastane ve kamu sağlığı merkezi yaptıklarını kaydetti.

        İlçeye 3,5 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırdıkları bilgisini veren Tütüncü, "İlçedeki bir çok imar sorununu da çözmüştük. 'Çözülemez' denilen Altınova'nın imar planını çözdük ve yatırımları bu mahalleye çekmiştik. Kırcami imar planını da en güzel şekilde yapacağız." dedi.

        Açılışa, Açılışa TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu da katıldı.

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