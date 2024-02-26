Antalya'da 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Antalya'da 31 suçtan 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalandığı bildirildi.
Antalya'da 31 suçtan 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 31 suçtan 258 yıl hüküm giymiş M.M'nin bulunduğu yer tespit edildi.
"Çek Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarını işlediği belirtilen hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Öte yandan, 7 ayrı hırsızlık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan M.Ç. de ekiplerce gözaltına alındı.
Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.