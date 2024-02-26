Yumurtalık Lagünü sahiline vuran binlerce denizanası görüntülendi ANTALYA'dan kuş gözlemcileri, kirlilik ve küresel ısınmanın sonuçlarından biri olarak gösterilen denizanalarının binlercesini Adana'nın Yumurtalık Lagünü'nde sahile vurmuş olarak görüntüledi. Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyesi Mustafa Erturhan, erken bahar dönemi göçmen kuş türlerini gözlemlemek amacıyla gittiği Türkiye'nin en önemli doğal alanlarından biri olan Yumurtalık Lagünü sahilinde kıyıya vurmuş binlerce denizanası görüntüledi. Küresel ısınma, deniz suyu sıcaklığının yüksekliği ve deniz kirliliğinin denizanası nüfusunun aşırı artmasına yol açtığına işaret eden Mustafa Erturhan, "Adana Yumurtalık Lagünü sahilinde rüzgarın güneyden esmesi ile kıyıya vuran binlerce denizanası gördük bugün. Erken bahar dönemi gelen kuşları görmek için oradaydık. Türkiye'nin en önemli doğal alanlarından biri ve sahil boyunca binlercesi kıyıya vurmuş durumdaydı. İsrail kıyılarında da milyonlarca görülmüş. Denizanası bizim konumuz değil, ancak rüzgar güneyden esiyordu ve hepsi kıyıya vuruyordu. Boyutları 20-40 santimetre arasında değişiyordu" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 12:49 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:50 facebook

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