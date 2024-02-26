Serik'te Tekeli Ortaokulu'na yeni bina inşa edildi
Antalya'nın Serik ilçesindeki Tekeli Ortaokulu'nun yeni binası hizmete girdi.
Antalya'nın Serik ilçesindeki Tekeli Ortaokulu'nun yeni binası hizmete girdi.
Yaklaşık 3 yıl önce yapımına başlanan okulun yeni binası, tamamlanarak eğitim ve öğretime açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, yeni binanın 7 bin 500 metrekare alanda 5 katlı ve 32 derslikli olarak inşa edildiğini söyledi.
Öğrencilerin yeni binada eğitim öğretime devam ettiklerini dile getiren Ekiz, okulda vatana millete hayırlı evlatların yetişmesi temennisinde bulundu.
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