Serik'te çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23-24 Şubat'ta aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Aralarında cinsel istismardan 8 yıl, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan 2 hükümlü cezaevine gönderildi, diğer 8 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
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