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        Antalya'da "7. Akra Caz Festivali" 24 Mayıs'ta başlayacak

        Antalya'da bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Akra Caz Festivali", caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini 24 Mayıs-12 Haziran'da sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:34 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:34
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        Antalya'da "7. Akra Caz Festivali" 24 Mayıs'ta başlayacak
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        Antalya'da bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Akra Caz Festivali", caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini 24 Mayıs-12 Haziran'da sanatseverlerle buluşturacak.

        Çağdaş cazın yanı sıra bu müzik türünden yola çıkarak funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan performanslarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan festival, Akra Otel'in açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.

        Festivalde sahne alacak isimler ve gruplar arasında, Dany Brillant, Ibrahim Maalouf, Igor Butman, Larisa Dorina, Moskova Caz Orkestrası, Aziza Mustafa Zadeh, Ralf Cetto, Simon Zimbardo, Kerem Görsev, Ferit Odman, Volkan Hürsever, Engin Recepoğulları, Barış Doğukan Yazıcı, Bulut Gülen, Judith Hill, Eggmann Quartet, Esra Gürçay Quintet, Dila Bahar Quartet, Nubya Garcia, Fazıl Say, Eylül Ergül, Akra Jazz Band, Çağlayan Yıldız, Serdar Barçın, Ozan Çelikel, Barış Dağhan ve Yekta Kopan bulunuyor.

        Festivalin açılışı Küba, Porto Riko, Akdeniz ve Fransız ritimlerini cazla harmanladığı şarkıların yanı sıra, Latin, salsa, swing ve caz melodilerinin hakim olduğu parçalara hayat veren sanatçı Dany Brillant ile 24 Mayıs'ta yapılacak.

        Festival, 11-12 Haziran'da dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın iki konseriyle son bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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