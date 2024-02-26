Antalya'da "7. Akra Caz Festivali" 24 Mayıs'ta başlayacak

Antalya'da bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Akra Caz Festivali", caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini 24 Mayıs-12 Haziran'da sanatseverlerle buluşturacak.

Çağdaş cazın yanı sıra bu müzik türünden yola çıkarak funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan performanslarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan festival, Akra Otel'in açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.

Festivalde sahne alacak isimler ve gruplar arasında, Dany Brillant, Ibrahim Maalouf, Igor Butman, Larisa Dorina, Moskova Caz Orkestrası, Aziza Mustafa Zadeh, Ralf Cetto, Simon Zimbardo, Kerem Görsev, Ferit Odman, Volkan Hürsever, Engin Recepoğulları, Barış Doğukan Yazıcı, Bulut Gülen, Judith Hill, Eggmann Quartet, Esra Gürçay Quintet, Dila Bahar Quartet, Nubya Garcia, Fazıl Say, Eylül Ergül, Akra Jazz Band, Çağlayan Yıldız, Serdar Barçın, Ozan Çelikel, Barış Dağhan ve Yekta Kopan bulunuyor.

Festivalin açılışı Küba, Porto Riko, Akdeniz ve Fransız ritimlerini cazla harmanladığı şarkıların yanı sıra, Latin, salsa, swing ve caz melodilerinin hakim olduğu parçalara hayat veren sanatçı Dany Brillant ile 24 Mayıs'ta yapılacak.

Festival, 11-12 Haziran'da dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın iki konseriyle son bulacak.