Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü ikinci oldu

Şampiyonada üçüncülüğü ise Belçika temsilcisi Royal Racing Club'ı 4-1 mağlup eden Ukrayna ekibi MSC Sumchan elde etti.

Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Gaziantep Polisgücü finalde Alman rakibi Düsseldorfer'a 11-3 mağlup oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.