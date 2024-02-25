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        Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü ikinci oldu

        Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Gaziantep Polisgücü finalde Alman rakibi Düsseldorfer'a 11-3 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:38
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        Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü ikinci oldu
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        Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Gaziantep Polisgücü finalde Alman rakibi Düsseldorfer'a 11-3 mağlup oldu.

        Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde, Gaziantep Polisgücü, Almanya'nın Düsseldorfer takımı ile finalde karşılaştı.

        Gaziantep ekibi, rakibine 11-3 mağlup olarak, şampiyonayı ikinci tamamladı.

        Şampiyonada üçüncülüğü ise Belçika temsilcisi Royal Racing Club'ı 4-1 mağlup eden Ukrayna ekibi MSC Sumchan elde etti.

        Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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