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        Antalya'da, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneğince Antalya'da program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 11:50 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:47
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        Antalya'da, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı
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        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneğince Antalya'da program düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de katıldığı programda yöre insanının Kurtuluş ve Çanakkale savaşlarında gösterdiği kahramanlığı anlatan kısa film gösterildi ve horon gösterisi yapıldı.

        Çanakkale Savaşı'ndan bugüne kadar ulaşan savaş teçhizatları ve savaş dönemine ait gazete kupürlerinin yer aldığı sergi açıldı.

        Vali Şahin, programda yaptığı konuşmada, memleketin hiçbir metrekaresinin, hiçbir çakıl taşının mücadele etmeden, şehit kanı dökülmeden teslim edilmediğini belirtti.

        Anadolu'nun her yerinde destanlar yazıldığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

        "Trabzon'un yaylalarında her bir kilometrede bir bayrak ve bir şehit mezarına denk gelirsiniz. Biz bununla gurur duyuyoruz. Bizi biz yapan millet yapan özellik, vatanınızı, milletinizi düşünmektir. Ortak değer ve tasada bir araya gelirseniz baş edilemeyecek bir güç olursunuz. Bizler Sarıkamış'ta şehadet şerbeti içen şehitlerimizin torunlarıyız. Ecdadımız bize çok kıymetli bir miras bıraktı. Bu miras duruş, istikamet ve tavırdır. İnsan vatanı ve milleti için yeri geldiğinde elini değil gövdesini taşın altına koyabilmeli."

        Programa, Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Müslim Kahveci, dernek üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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