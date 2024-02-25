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        Özel birey Melike'nin hayali Murat Boz ile aynı sahneyi paylaşmak

        ANTALYA'dayaşayan özel birey Melike Erdoğan (23), müziğe tutkusuyla yaşam enerjisini yükseltiyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olup, piyano çalan Erdoğan, en büyük hayalinin sanatçı Murat Boz ile aynı sahneyi paylaşmak olduğunu söyledi. Down sendromlu özel birey Melike Erdoğan'ın müziğe ilgisini keşfeden ailesi, kızlarını yeteneğine göre müzik enstrümanlarına yönlendirdi. Keman ve bağlamanın yanı sıra piyano çalabilen Melike, yetenek sınavlarına hazırlanarak Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı. Başarıyla okulundan mezun olan Melike Erdoğan, sanatçı Murat Boz ile aynı sahneyi paylaşarak konser vermek istiyor. Piyano çalmayı çok sevdiğini anlatan Erdoğan, "Kepez'de 3 kez konsere çıktım. Murat Boz'la şarkı söyleme hayalim var. Konserler vermek istiyorum" dedi. Müziği de çok sevdiğini söyşeyen Erdoğan, "Müzik, benim için bir tutku. Piyano çalarken kendimi vererek duygularımla çalmayı seviyorum. Bir de piyano öğretmeni olma hayalim var. Kurs ve eğitim vermeyi çok isterim" diye konuştu. 'MURAT BOZ'A BİR TÜRLÜ ULAŞAMADIK' Melike Erdoğan'ın babası Oğuz Erdoğan ise müziğin kızını iyileştirdiğini belirterek, "Melike'nin müziğe ilgisi ilkokulda başladı, sonrasında devam etti. Güzel sanatlar lisesini kazanıp, mezun oldu. Melike, çok özel bir çocuk. Özel olduğu kadar güzel bir çocuk. Hem özel hem de güzel olmasını müzikle birleştirmesi, Melike'nin kendisini ifade etmesi açısından ciddi anlam kattı. Melike'nin bir şeyleri başarabiliyor olması çok güzel. Piyano, bağlama çalıyor. Kendini ifade etme noktasında da müziğin olumlu katkısı var. Melike, Murat Boz'u çok seviyor. Kendisiyle görüşmek istedik ama bir türlü ulaşamadık" dedi. 'MÜZİĞİN OLUMLU KATKISI OLUYOR' Müziğin iyileştirici gücü olduğunu anlatan baba Erdoğan, "Müzik Melike'yi de bizi de çok olumlu etkiliyor. Melike özel, güzel ve melek gibi bir kız. Melike gibi çocuklarımız günahsız. Çok pozitif bir kız, insani yönü ince düşünen biri. Özel durumu olan çocuklar için kesinlikle müzikle ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Müziğin olumlu etkisi oluyor, öz güvenine katkısı oluyor. Özel çocuklarımızın hangi enstrüman olursa olsun müzikle ilgilenmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 10:45 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:50
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        Özel birey Melike'nin hayali Murat Boz ile aynı sahneyi paylaşmak
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        ANTALYA'dayaşayan özel birey Melike Erdoğan (23), müziğe tutkusuyla yaşam enerjisini yükseltiyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olup, piyano çalan Erdoğan, en büyük hayalinin sanatçı Murat Boz ile aynı sahneyi paylaşmak olduğunu söyledi. Down sendromlu özel birey Melike Erdoğan'ın müziğe ilgisini keşfeden ailesi, kızlarını yeteneğine göre müzik enstrümanlarına yönlendirdi. Keman ve bağlamanın yanı sıra piyano çalabilen Melike, yetenek sınavlarına hazırlanarak Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı. Başarıyla okulundan mezun olan Melike Erdoğan, sanatçı Murat Boz ile aynı sahneyi paylaşarak konser vermek istiyor. Piyano çalmayı çok sevdiğini anlatan Erdoğan, "Kepez'de 3 kez konsere çıktım. Murat Boz'la şarkı söyleme hayalim var. Konserler vermek istiyorum" dedi. Müziği de çok sevdiğini söyşeyen Erdoğan, "Müzik, benim için bir tutku. Piyano çalarken kendimi vererek duygularımla çalmayı seviyorum. Bir de piyano öğretmeni olma hayalim var. Kurs ve eğitim vermeyi çok isterim" diye konuştu. 'MURAT BOZ'A BİR TÜRLÜ ULAŞAMADIK' Melike Erdoğan'ın babası Oğuz Erdoğan ise müziğin kızını iyileştirdiğini belirterek, "Melike'nin müziğe ilgisi ilkokulda başladı, sonrasında devam etti. Güzel sanatlar lisesini kazanıp, mezun oldu. Melike, çok özel bir çocuk. Özel olduğu kadar güzel bir çocuk. Hem özel hem de güzel olmasını müzikle birleştirmesi, Melike'nin kendisini ifade etmesi açısından ciddi anlam kattı. Melike'nin bir şeyleri başarabiliyor olması çok güzel. Piyano, bağlama çalıyor. Kendini ifade etme noktasında da müziğin olumlu katkısı var. Melike, Murat Boz'u çok seviyor. Kendisiyle görüşmek istedik ama bir türlü ulaşamadık" dedi. 'MÜZİĞİN OLUMLU KATKISI OLUYOR' Müziğin iyileştirici gücü olduğunu anlatan baba Erdoğan, "Müzik Melike'yi de bizi de çok olumlu etkiliyor. Melike özel, güzel ve melek gibi bir kız. Melike gibi çocuklarımız günahsız. Çok pozitif bir kız, insani yönü ince düşünen biri. Özel durumu olan çocuklar için kesinlikle müzikle ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Müziğin olumlu etkisi oluyor, öz güvenine katkısı oluyor. Özel çocuklarımızın hangi enstrüman olursa olsun müzikle ilgilenmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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