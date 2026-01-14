Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, "Kazanma alışkanlığını edinmek ve öz güveni yukarıya taşımak için bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama olmadı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 18:19 Güncelleme: 14.01.2026 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, "Kazanma alışkanlığını edinmek ve öz güveni yukarıya taşımak için bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama olmadı." dedi.

        Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dakikalarda duran toptan yedikleri golle mağlup olduklarını söyledi.

        Kasımpaşa maçını düşünerek bazı oyuncularını dinlendirmek zorunda kaldığını ifade eden Uğurlu, "4 gün sonra oynayacağımız çok önemli bir Kasımpaşa maçı var. Kazanma alışkanlığını edinmek ve öz güveni yukarıya taşımak için bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama olmadı. Oyun, fizik ve disiplin olarak takımın daha yukarıya çıktığını görebiliyorum." dedi.

        Oyunda hakim olan tarafın kendileri olduğuna dikkati çeken Uğurlu, "Çok pozisyon bulan bir Antalyaspor vardı. Bu pozisyonları sonuçlandırmamız gerekiyor. Futbol bir skor oyunu. Kazanamadığımızda moral olarak aşağıya düşebiliyorsunuz. Oyun, disiplin, istek olarak takımın geliştiğini söyleyebilirim. Antrenman tempomuz da çok yüksek. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Kasımpaşa maçından itibaren hem istediğimiz oyunu ortaya koymaya hem de puanlar almaya başlayacağız. Oraya galibiyet için gideceğiz." diye konuştu.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi

        Benzer Haberler

        Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
        Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
        Turizmciler Antalya'da sezonu değerlendirdi
        Turizmciler Antalya'da sezonu değerlendirdi
        Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu
        Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu
        Antalya'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı
        Antalya'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı
        Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması sürüyor
        Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması sürüyor
        Antalya'da koruyucu aile sayısı artıyor; 351 çocuk sıcak yuvada
        Antalya'da koruyucu aile sayısı artıyor; 351 çocuk sıcak yuvada