Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, "Kazanma alışkanlığını edinmek ve öz güveni yukarıya taşımak için bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama olmadı." dedi.



Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dakikalarda duran toptan yedikleri golle mağlup olduklarını söyledi.



Kasımpaşa maçını düşünerek bazı oyuncularını dinlendirmek zorunda kaldığını ifade eden Uğurlu, "4 gün sonra oynayacağımız çok önemli bir Kasımpaşa maçı var. Kazanma alışkanlığını edinmek ve öz güveni yukarıya taşımak için bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama olmadı. Oyun, fizik ve disiplin olarak takımın daha yukarıya çıktığını görebiliyorum." dedi.



Oyunda hakim olan tarafın kendileri olduğuna dikkati çeken Uğurlu, "Çok pozisyon bulan bir Antalyaspor vardı. Bu pozisyonları sonuçlandırmamız gerekiyor. Futbol bir skor oyunu. Kazanamadığımızda moral olarak aşağıya düşebiliyorsunuz. Oyun, disiplin, istek olarak takımın geliştiğini söyleyebilirim. Antrenman tempomuz da çok yüksek. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Kasımpaşa maçından itibaren hem istediğimiz oyunu ortaya koymaya hem de puanlar almaya başlayacağız. Oraya galibiyet için gideceğiz." diye konuştu.









