        Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

        Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 20:58 Güncelleme: 14.01.2026 - 20:58
        Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesislerinde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

        Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alan oyunuyla antrenmanı tamamladı.

        Turuncu-yeşilli ekip hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

