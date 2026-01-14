Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesislerinde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alan oyunuyla antrenmanı tamamladı. Turuncu-yeşilli ekip hazırlıklarını yarın sürdürecek.

