Trafik kazasında hayatını kaybeden teğmen, Antalya'da toprağa verildi

Cenaze törenine ailesinin yanı sıra Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.