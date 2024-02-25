Trafik kazasında hayatını kaybeden teğmen, Antalya'da toprağa verildi
İzmir'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden jandarma teğmen Enes Bağcı, Antalya'nın Kumluca ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden jandarma teğmen Enes Bağcı, Antalya'nın Kumluca ilçesinde toprağa verildi.
Otomobilinin tırla çarpışması sonucu yaşamını yitiren teğmen Bağcı'nın cenazesi Kumluca ilçesine getirildi.
Merkez Eski Cami'de kılınan namazın ardından Bağcı'nın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine ailesinin yanı sıra Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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