BAKA yetkilileri, Kemer Belediyesi Kültür Evi'ni ziyaret etti
Batı Antalya Kalkınma Ajansı (BAKA) yetkilileri, Kemer Belediyesi Kültür Evi'ni ziyaret etti.
Batı Antalya Kalkınma Ajansı (BAKA) yetkilileri, Kemer Belediyesi Kültür Evi'ni ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, BAKA birim başkanı Emir Olcay Sayın ve BAKA uzmanı İffet Gözde Bozdoğan, Kültür Evi'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Kültür Evi sorumlusu Ramazan Kar, ziyaretçilere, Kültür Evi'nin kurulma süreci, yapılan çalışmalar, sergilenen koleksiyonlar ve ilçenin geçmişine dair bilgi verdi.
Kemer'in kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefiyle hizmet veren Kültür Evi, cazibe noktalarından olmaya devam ediyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.