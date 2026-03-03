Kepez Belediyesi 8 Mart'a özel konser düzenleyecek

Kepez Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadınların Sesi Kepez’in Sesi" konseri düzenleyecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Akademi Kadınlar Korosu ile Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında aynı sahnede buluşacak. Konserin şefliğini Engin Beslek üstlenecek. Etkinlik, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da sanatseverlerle buluşturulacak.

