        Kepez Belediyesi 8 Mart'a özel konser düzenleyecek

        Kepez Belediyesi 8 Mart'a özel konser düzenleyecek

        Kepez Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadınların Sesi Kepez'in Sesi" konseri düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Kepez Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadınların Sesi Kepez’in Sesi" konseri düzenleyecek.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Akademi Kadınlar Korosu ile Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında aynı sahnede buluşacak.


        Konserin şefliğini Engin Beslek üstlenecek.

        Etkinlik, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da sanatseverlerle buluşturulacak.

