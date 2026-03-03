Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı

        Antalya merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 65 zanlıdan 26'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı

        Antalya merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 65 zanlıdan 26'sı tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 65 şüpheliden 8'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 57 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 26'sı tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edilmiş, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 24 Şubat'ta Antalya, Afyonkarahisar, Aksaray, Batman, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kırşehir ile Van'da 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        Ekiplerce 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 65 şüpheli yakalanmış, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacmi tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!

        Benzer Haberler

        Antalya merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama
        Antalya merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama
        Kepez'de Ramazan bereketi: 5 mahalle tek sofra
        Kepez'de Ramazan bereketi: 5 mahalle tek sofra
        Alanya yollarında kış mesaisi sürüyor
        Alanya yollarında kış mesaisi sürüyor
        Türkan Şoray Kültür Merkezi, "Durmadan, Hatırlamaya Koşmak" sergisine ev sa...
        Türkan Şoray Kültür Merkezi, "Durmadan, Hatırlamaya Koşmak" sergisine ev sa...
        Kumluca Kaymakamı Güneş, Kuran Kursu inşaatında incelemelerde bulundu
        Kumluca Kaymakamı Güneş, Kuran Kursu inşaatında incelemelerde bulundu
        Poyraz, Akdeniz'deki en büyük denizanası türünü Antalya Körfezi'ne soktu Ge...
        Poyraz, Akdeniz'deki en büyük denizanası türünü Antalya Körfezi'ne soktu Ge...