Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 65 zanlıdan 26'sı tutuklandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 65 şüpheliden 8'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 57 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 26'sı tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla salıverildi.



Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edilmiş, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 24 Şubat'ta Antalya, Afyonkarahisar, Aksaray, Batman, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kırşehir ile Van'da 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Ekiplerce 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 65 şüpheli yakalanmış, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacmi tespit edilmişti.

