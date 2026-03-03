Antalya'nın yüksek kesimlerinde buzlanma olan yollarda tuzlama çalışması yapıldı

Antalya'nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinin yüksek kesimlerindeki grup yollarında buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler göçük nedeniyle bozulan yollarda çalışmalarını sürdürdü.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının Alanya ekipleri mahalle yollarında güvenli ulaşım için çalışma yürüttü.​​​​​​​



Alanya Taşatan yolunda iş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, göçük meydana gelen noktalarda taş ve toprak dolgusu yaptı.



Ekipler, buzlanmanın etkili olduğu Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinin yüksek kesimlerindeki grup yollarında tuzlama çalışması gerçekleştirdi.



Yeniköy ve Köprülü grup yolunda da tuzlama yapıldı.

