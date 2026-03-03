Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'nın yüksek kesimlerinde buzlanma olan yollarda tuzlama çalışması yapıldı

        Antalya'nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinin yüksek kesimlerindeki grup yollarında buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 15:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın yüksek kesimlerinde buzlanma olan yollarda tuzlama çalışması yapıldı

        Antalya'nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinin yüksek kesimlerindeki grup yollarında buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler göçük nedeniyle bozulan yollarda çalışmalarını sürdürdü.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının Alanya ekipleri mahalle yollarında güvenli ulaşım için çalışma yürüttü.​​​​​​​

        Alanya Taşatan yolunda iş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, göçük meydana gelen noktalarda taş ve toprak dolgusu yaptı.

        Ekipler, buzlanmanın etkili olduğu Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinin yüksek kesimlerindeki grup yollarında tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

        Yeniköy ve Köprülü grup yolunda da tuzlama yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli Tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli Tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        15 yaşındaki Fatih'in katiline 12 yıl ceza!
        15 yaşındaki Fatih'in katiline 12 yıl ceza!
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Asker eğlencesinde facia! Araçtan düştü!
        Asker eğlencesinde facia! Araçtan düştü!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Alanya'da 6 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Alanya'da 6 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Antalya merkezli 3 ilde operasyon: 25 gözaltı
        Antalya merkezli 3 ilde operasyon: 25 gözaltı
        Kepez Belediyesi 8 Mart'a özel konser düzenleyecek
        Kepez Belediyesi 8 Mart'a özel konser düzenleyecek
        Antalya'da kooperatif ile pazarcılar odasına rüşvet ve dolandırıcılık opera...
        Antalya'da kooperatif ile pazarcılar odasına rüşvet ve dolandırıcılık opera...
        Antalya Büyükşehir Belediyesinden 60 milyon liralık yağmur suyu hattı yatır...
        Antalya Büyükşehir Belediyesinden 60 milyon liralık yağmur suyu hattı yatır...
        Muratpaşa'da "Durmadan, Hatırlamaya Koşmak" sergisi açılacak
        Muratpaşa'da "Durmadan, Hatırlamaya Koşmak" sergisi açılacak